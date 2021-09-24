На улице Советской временно ограничат движение троллейбусов

Фото из архива Myslo.

Это связано с ремонтом трамвайных путей.

В связи с проведением с 24 по 26 сентября ремонтных работ трамвайных путей на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта будет ограничено движение троллейбусного транспорта маршрутов № 6, 7.

Ограничение запланировано на периоды с 22.00 24 сентября до 10.00 25 сентября и с 22.00 25 сентября до 6.00 26 сентября.

На период производства работ движение троллейбусов будет организовано по измененной схеме:

троллейбус № 6 (Московский вокзал — пос. Горелки): ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки;

(Московский вокзал — пос. Горелки): ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки; троллейбус № 7 (Московский вокзал — ул. Курковая): ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары.

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