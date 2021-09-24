Фото из архива Myslo.
На улице Советской временно ограничат движение троллейбусов
Это связано с ремонтом трамвайных путей.
В связи с проведением
Ограничение запланировано на периоды с 22.00
На период производства работ движение троллейбусов будет организовано по измененной схеме:
- троллейбус № 6 (Московский вокзал — пос. Горелки): ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки;
- троллейбус № 7 (Московский вокзал — ул. Курковая): ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары.
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