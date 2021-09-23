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После пермской трагедии в школах и вузах Тульской области проходят рейды
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

После пермской трагедии в школах и вузах Тульской области проходят рейды

Сотрудники профильных ведомств по поручению губернатора Алексея Дюмина проверяют организацию охраны в учебных заведениях.

После стрельбы в Пермском государственном университете во всех образовательных учреждениях Тульской области проходят внеплановые инспекции. Такое поручение дал глава региона Алексей Дюмин.

Министерство образования совместно с комитетом по региональной безопасности организовало внеплановые инструктажи персонала, в том числе постов охраны и действий сотрудников в случае чрезвычайной ситуации. 

Сотрудники полиции и Росгвардии проводят выборочный мониторинг в учреждениях образования. Проверяются паспорта безопасности учреждений, планы проведения мероприятий по антитеррористической защищенности, освещенность территории, работа систем видеонаблюдения и оповещения. 

Напомним, 20 сентября в одном из корпусов Пермского госуниверситета 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из помпового ружья. Шесть человек погибли, 43 получили ранения. Убийцу обезвредил младший лейтенант ГИБДД Константин Калинин – он открыл огонь на поражение и тяжело ранил преступника.

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