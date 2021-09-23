Туляки проведут ночь ТАТТООированных людей

25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждет тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. С 20.00 и до рассвета.

Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры. Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др. DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры! Много рока и татуированных людей.

Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и не только.

Рулевым этой ночи назначен Андрей Шилов, руководитель музыкального театра Gorizont Entertainment.

Гостей ждут тематические конкурсы для татуированных людей и призы!

Темы конкурсов:

Anticovid

Super-герой

Парная татуировка

BIG-tatoo — большая цветная и ч/б

Самый татуированный человек

Конкурсы MUSIC и ROCK-тематики от CONCERT HALL (ROCK-тема, Fun-tatoo — logo любимой группы, ROCK-BAND — композиция любимой группы, портрет кумира)

STRONG-TATTOO-MEN — самый сильный татуированный человек на «ТАТТОО НОЧИ»

Мисс «ТАТТОО-ночь» — фотоконкурс для прекрасных татуированных леди.

Myslo учредил спецконкурс для тату тульской тематики: самовары, пряники, ружья, да хоть блоха с наковальней – всё, что набито в честь родного города, участвует!

Регистрация на конкурсы татуировки с 19.00 до 21.00.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: