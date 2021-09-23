Туляки проведут ночь ТАТТООированных людей
25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждет тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. С 20.00 и до рассвета.
Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры. Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др. DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры! Много рока и татуированных людей.
Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и не только.
Рулевым этой ночи назначен Андрей Шилов, руководитель музыкального театра Gorizont Entertainment.
Гостей ждут тематические конкурсы для татуированных людей и призы!
Темы конкурсов:
- Anticovid
- Super-герой
- Парная татуировка
- BIG-tatoo — большая цветная и ч/б
- Самый татуированный человек
- Конкурсы MUSIC и ROCK-тематики от CONCERT HALL (ROCK-тема, Fun-tatoo — logo любимой группы, ROCK-BAND — композиция любимой группы, портрет кумира)
- STRONG-TATTOO-MEN — самый сильный татуированный человек на «ТАТТОО НОЧИ»
- Мисс «ТАТТОО-ночь» — фотоконкурс для прекрасных татуированных леди.
Myslo учредил спецконкурс для тату тульской тематики: самовары, пряники, ружья, да хоть блоха с наковальней – всё, что набито в честь родного города, участвует!
Регистрация на конкурсы татуировки с 19.00 до 21.00.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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