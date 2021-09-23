При пожаре в алексинской пятиэтажке пострадала пенсионерка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 15.39 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Революции в Алексине. На место выехали два пожарных расчета и автолестница. Пожарные добрались до места за шесть минут, ещё девять ушло на борьбу с огнём.

Специалисты газодымозащитной службы вывели из дома женщину 1930 года рождения, которая была госпитализирована с отравлением продуктами горения. В результате происшествия обгорели телевизор и тумбочка.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.