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При пожаре в алексинской пятиэтажке пострадала пенсионерка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в алексинской пятиэтажке пострадала пенсионерка

Женщину госпитализировали, она отравилась продуктами горения.

В 15.39 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Революции в Алексине. На место выехали два пожарных расчета и автолестница. Пожарные добрались до места за шесть минут, ещё девять ушло на борьбу с огнём.

Специалисты газодымозащитной службы вывели из дома женщину 1930 года рождения, которая была госпитализирована с отравлением продуктами горения. В результате происшествия обгорели телевизор и тумбочка.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Тульская областьАлексин
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