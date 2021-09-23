Депутатский мандат Николая Воробьева перейдет к Николаю Петрунину

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Председатель Тульской областной Думы, глава регионального отделения «Единой России» не планирует становиться депутатом Госдумы. Николай Воробьев возглавлял партийный список на выборах в Тульской области, однако на вопрос, будет ли он получать мандат, Николай Юрьевич ответил отрицательно:

– Я возглавил партийный список как секретарь регионального отделения партии, но я не планирую уходить в Госдуму. Остаюсь работать в Тульской области.

Согласно действующему законодательству, если избранный депутат отказывается от мандата, он переходит следующему кандидату, фамилия которого находится в списке. В данном случае это Николай Петрунин, который уже был депутатом от Тульской области в Госдуме седьмого созыва.