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Депутатский мандат Николая Воробьева перейдет к Николаю Петрунину
Фото из архива MySlo

Депутатский мандат Николая Воробьева перейдет к Николаю Петрунину

Лидер тульских единороссов не планирует переходить в Госдуму.

Председатель Тульской областной Думы, глава регионального отделения «Единой России» не планирует становиться депутатом Госдумы. Николай Воробьев возглавлял партийный список на выборах в Тульской области, однако на вопрос, будет ли он получать мандат, Николай Юрьевич ответил отрицательно:

– Я возглавил партийный список как секретарь регионального отделения партии, но я не планирую уходить в Госдуму. Остаюсь работать в Тульской области.

Согласно действующему законодательству, если избранный депутат отказывается от мандата, он переходит следующему кандидату, фамилия которого находится в списке. В данном случае это Николай Петрунин, который уже был депутатом от Тульской области в Госдуме седьмого созыва.

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Люди
Николай ВоробьевНиколай Петрунин
Место
Тульская область
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