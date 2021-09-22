Житель Тульской области получил счет за газ на 152 тысячи рублей
Владельцу коттеджа провели доначисления после проверки газового счетчика.
В августе контролеры газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Тула» при плановой проверке приборов учета выявили факт умышленного занижения показаний счетчика владельцем одного из домов в коттеджном поселке Заокского района.
После проверки показаний счетчика сумма к оплате за газ составила 152 тысячи рублей. Абонент заключил соглашение с поставщиком газа о погашении задолженности в рассрочку и оплатил долг в течение месяца тремя платежами.
Ежемесячно работники абонентских служб ООО «Газпром межрегионгаз Тула» выявляют от полутора до трех с половиной тысяч случаев занижения абонентами показаний прибора учета газа.
С начала года в Тульской области выявлено 18 тысяч случаев сообщения абонентами недостоверных показаний газовых счетчиков, недоучтённый объем газа составил около 8 млн кубических метров на сумму 48,4 млн рублей.
Поставщик рекомендует абонентам ежемесячно сообщать фактические показания счетчиков с помощью дистанционных сервисов:
- На сайте ООО «Газпром межрегионгаз Тула» www.mrgtula.ru,
- С помощью сервиса «Сбербанк-онлайн»,
- Направив фотографии счётчика в приложение WhatsApp на номер, указанный в ежемесячных квитанциях на оплату за газ,
- Отправив на номер телефона +7 (903)767−21−31 SMS-сообщения со следующим текстом: лицевой счет пробел показания. Лицевой счет указан на ежемесячных квитанциях на оплату за газ. Пример: лицевой счет 101178072. Показания счетчика 2050. Текст SMS-сообщения: 101178072 2050,
- При оплате за газ через терминал самообслуживания,
- На адрес электронной почты абонентского участка, указанный в квитанции.