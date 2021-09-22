Житель Тульской области получил счет за газ на 152 тысячи рублей

В августе контролеры газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Тула» при плановой проверке приборов учета выявили факт умышленного занижения показаний счетчика владельцем одного из домов в коттеджном поселке Заокского района.

После проверки показаний счетчика сумма к оплате за газ составила 152 тысячи рублей. Абонент заключил соглашение с поставщиком газа о погашении задолженности в рассрочку и оплатил долг в течение месяца тремя платежами.

Ежемесячно работники абонентских служб ООО «Газпром межрегионгаз Тула» выявляют от полутора до трех с половиной тысяч случаев занижения абонентами показаний прибора учета газа.

С начала года в Тульской области выявлено 18 тысяч случаев сообщения абонентами недостоверных показаний газовых счетчиков, недоучтённый объем газа составил около 8 млн кубических метров на сумму 48,4 млн рублей.

Справка

Поставщик рекомендует абонентам ежемесячно сообщать фактические показания счетчиков с помощью дистанционных сервисов: