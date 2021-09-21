Отключение в Веневе: без воды более 9000 жителей

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Утром 21 сентября в микрорайоне Южный Венева Тульской области приостановлена подача холодной воды. Без водоснабжения остались 328 домов, в которых проживают более 9000 жителей. Также на этой территории находятся школа и два детских сада.

По информации местной администрации, причиной отключения стала плановая заменой запорной арматуры на магистральных сетях диаметром 250 мм. Окончание работ запланировано на 19.00.