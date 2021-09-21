167-километровый забег по горам Кавказа: двое туляков стали участниками ультратрейла

Фото Сергея Горбачева.

Двое туляков приняли участие в забеге Caucasus Ultra Trail, который состоялся на Кавказе. Наши земляки Сергей Горбачев и Никита Орлов пробежали 167-километровую дистанцию чуть более чем за 40 часов.

Трасса проходила по горной местности Кабардино-Балкарии.

– Каждый раз после таких приключений я возвращаюсь другим человеком. Происходит полное переосмысление жизни – думаешь о целях, приоритетах. Если вкратце, участие в этом забеге – прекрасный поступок сумасшедшего. То, ради чего стоит жить. Хочешь чего-то добиться? Придется поработать! – рассказал Сергей Горбачев.