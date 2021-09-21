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167-километровый забег по горам Кавказа: двое туляков стали участниками ультратрейла
Фото Сергея Горбачева.

167-километровый забег по горам Кавказа: двое туляков стали участниками ультратрейла

Сергей Горбачев и Никита Орлов преодолели огромную дистанцию.

Двое туляков приняли участие в забеге Caucasus Ultra Trail, который состоялся на Кавказе. Наши земляки Сергей Горбачев и Никита Орлов пробежали 167-километровую дистанцию чуть более чем за 40 часов.

Трасса проходила по горной местности Кабардино-Балкарии.

– Каждый раз после таких приключений я возвращаюсь другим человеком. Происходит полное переосмысление жизни – думаешь о целях, приоритетах. Если вкратце, участие в этом забеге – прекрасный поступок сумасшедшего. То, ради чего стоит жить. Хочешь чего-то добиться? Придется поработать! – рассказал Сергей Горбачев. 
 
Интервью Myslo со спортсменом читайте в специальной статье по ссылке.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:09 +2
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