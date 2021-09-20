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«Тулица-2» вышла в финал Кубка Молодежной лиги

«Тулица-2» вышла в финал Кубка Молодежной лиги

Наша команда одержала четыре победы из пяти возможных в предварительном этапе турнира.

«Тулица-2» вышла в финал Кубка Молодежной лиги. В предварительном этапе тульская команда обыграла «Локомотив-СШОР», «Динамо-ЦОП», «Динамо-ЦРВ», «Липецк-2» и уступила «Динамо-Ак Барс-УОР».

Финал турнира будет проходить с 1 по 3 октября. Сыграют:

  • «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица-2» (Тульская область),
  • «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Тюмень» (Тюмень).

Победители этих пар сыграют между собой за победу в Кубке, а проигравшие — за бронзовые медали.

Напомним, в прошлом году подопечные Екатерины Осичкиной стали серебряными призерами турнира.

 

Смотрите большой фоторепортаж Myslo c воскресного матча «Тулица-2» — «Динамо-Ак Барс-УОР»!

Галерея
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 1
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 2
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 3
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 4
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 5
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 6
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 7
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 8
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 9
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 10
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 11
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 12
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 13
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 14
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 15
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 16
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 17
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 18
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 19
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 20
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 21
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 22
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 23
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 24
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 25
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 26
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 27
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 28
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 29
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 30
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 31
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 32
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 33
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 34
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 35
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 36
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 37
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 38
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 39
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 40
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 41
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 42
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 43
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 44
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 45
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 46
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 47
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 48
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 49
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 50
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 51
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 52
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 53
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 54
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 55
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 56
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 57
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 58
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 59
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 60
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 61
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 62
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 63
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 64
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 65
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 66
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 67
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 68
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 69
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 70
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 71
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 72
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 73
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 74
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 75
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 76
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 77
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 78
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 79
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 80
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 81
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 82
«Тулица-2» - «Динамо-Ак Барс-УОР», Фото: 83
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:10 +1
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