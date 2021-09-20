Наша команда одержала четыре победы из пяти возможных в предварительном этапе турнира.

«Тулица-2» вышла в финал Кубка Молодежной лиги. В предварительном этапе тульская команда обыграла «Локомотив-СШОР», «Динамо-ЦОП», «Динамо-ЦРВ», «Липецк-2» и уступила «Динамо-Ак Барс-УОР».

Финал турнира будет проходить с 1 по 3 октября. Сыграют:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица-2» (Тульская область),

«Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Тюмень» (Тюмень).

Победители этих пар сыграют между собой за победу в Кубке, а проигравшие — за бронзовые медали.



Напомним, в прошлом году подопечные Екатерины Осичкиной стали серебряными призерами турнира.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo c воскресного матча «Тулица-2» — «Динамо-Ак Барс-УОР»!