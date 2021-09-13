Проросший асфальт в Маслово: прокуратура проводит проверку
По ее результатам будут приняты меры, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Ленинского района проводит проверку качества оборудования пешеходной дорожки в Маслово, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, ранее мы писали про халатный ремонт тротуаров – спустя пару недель после завершения работ там пророс асфальт.
В настоящее время произведен осмотр дорожки, изучается документация.
По завершении проверочных мероприятий будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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