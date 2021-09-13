Тулячки из «МамКомпании» выпустили календарь к Неделе грудного вскармливания
Получилось красиво, мило и трогательно!
Тульская «МамКомпания» в рамках празднования Международной недели грудного вскармливания провела фотосессию и выпустила тематический календарь. Проект был реализован с использованием гранта Фонда президентских грантов.
Благодаря совместным усилиям молодых мам, фотографов и визажистов получились яркие и красивые кадры, позволяющие взглянуть на грудное вскармливание с нового ракурса и напоминающие о важности этого процесса. Смотрим!
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