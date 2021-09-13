Тулячки из «МамКомпании» выпустили календарь к Неделе грудного вскармливания

Тульская «МамКомпания» в рамках празднования Международной недели грудного вскармливания провела фотосессию и выпустила тематический календарь. Проект был реализован с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Благодаря совместным усилиям молодых мам, фотографов и визажистов получились яркие и красивые кадры, позволяющие взглянуть на грудное вскармливание с нового ракурса и напоминающие о важности этого процесса. Смотрим!