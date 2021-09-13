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Тулячки из «МамКомпании» выпустили календарь к Неделе грудного вскармливания

Тулячки из «МамКомпании» выпустили календарь к Неделе грудного вскармливания

Получилось красиво, мило и трогательно!

Тульская «МамКомпания» в рамках празднования Международной недели грудного вскармливания провела фотосессию и выпустила тематический календарь. Проект был реализован с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Благодаря совместным усилиям молодых мам, фотографов и визажистов получились яркие и красивые кадры, позволяющие взглянуть на грудное вскармливание с нового ракурса и напоминающие о важности этого процесса. Смотрим!

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Календарь от МамКомпании, Фото: 1
Календарь от МамКомпании, Фото: 2
Календарь от МамКомпании, Фото: 3
Календарь от МамКомпании, Фото: 4
Календарь от МамКомпании, Фото: 5
Календарь от МамКомпании, Фото: 6
Календарь от МамКомпании, Фото: 7
Календарь от МамКомпании, Фото: 8
Календарь от МамКомпании, Фото: 9
Календарь от МамКомпании, Фото: 10
Календарь от МамКомпании, Фото: 11
Календарь от МамКомпании, Фото: 12
Календарь от МамКомпании, Фото: 13
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