В Тульской области стартует голосование за проекты «Народного бюджета»

От жителей поступило 1215 заявок, из них одобрено 1104. В прошлом году в конкурсном отборе участвовало в полтора раза меньше заявок (815).

Следующий этап — голосование. Поддержать выбранный проект можно 17, 18 и 19 сентября на специально оборудованных территориальных счетных участках Тульской области, а с 20 сентября до 10 октября — онлайн на сайте «Открытый регион 71». Адреса территориальных счетных участков размещены на сайте.

До 15 октября конкурсная комиссия завершит рассмотрение и оценку проектов, после чего будут объявлены проекты-победители. На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2022-2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.

Напомним, проект «Народный бюджет» позволяет решать насущные проблемы благодаря привлечению средств регионального и муниципальных бюджетов, собственных средств граждан и спонсоров.

С 2011 года жители региона реализовали более 4800 инициатив на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Проведен ремонт 2000 школ, благоустроено 360 парков и скверов, обновлено 270 учреждений культуры. Установлены детские, спортивные площадки, отремонтированы объекты водоснабжения, подъезды, крыши многоквартирных домов.