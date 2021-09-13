Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 101 случай коронавируса, 95 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 52 731 житель региона, 45 128 вылечились, 2841 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:52, 139 1586 -6
11 сентября, в 11:34, 13 1471 -2
10 сентября, в 12:45, 14 2667 -3
10 сентября, в 11:32, 11 1677 -3
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