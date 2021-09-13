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Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 101 случай коронавируса, 95 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 52 731 житель региона, 45 128 вылечились, 2841 умер. 

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
вчера, в 11:52, 139 1586 -6
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:33 0
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