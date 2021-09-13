Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 101 случай коронавируса, 95 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 52 731 житель региона, 45 128 вылечились, 2841 умер.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: