В Веневском районе женщина обокрала соседку-пенсионерку

Сейчас подозреваемая задержана, в полиции выясняют детали происшествия.

В Веневском районе полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 81-летняя женщина. Она сообщила, что после визита соседки у нее пропали 11 000 рублей.

Полицейские выяснили, что 32-летняя соседка пришла к потерпевшей в гости, заговорила ее, выяснила, где она хранит деньги, и незаметно утащила их.

Сейчас подозреваемая в краже задержана, в полиции устанавливают детали происшествия.