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В Веневском районе женщина обокрала соседку-пенсионерку

В Веневском районе женщина обокрала соседку-пенсионерку

Сейчас подозреваемая задержана, в полиции выясняют детали происшествия.

В Веневском районе полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 81-летняя женщина. Она сообщила, что после визита соседки у нее пропали 11 000 рублей. 
 
Полицейские выяснили, что 32-летняя соседка пришла к потерпевшей в гости, заговорила ее, выяснила, где она хранит деньги, и незаметно утащила их. 
 
Сейчас подозреваемая в краже задержана, в полиции устанавливают детали происшествия. 
 
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