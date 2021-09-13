Спортсмены из Тульской области успешно выступили на турнире по рукопашному бою
Поздравляем наших земляков.
С 4 по 10 сентября в Анапе прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек. В турнире принимали участие спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет, а также юниоры и юниорки.
Тульскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов. 10 из них сумели завоевать различные медали:
В возрастной группе 12-13 лет:
- 1 место - Чигарина Александра
- 1 место - Азимова Ксения
В возрастной группе 14-15 лет:
- 2 место - Кайтазов Руслан
- 3 место - Власкин Фёдор
В возрастной группе 16-17 лет:
- 2 место - Кондратенко Анастасия
- 3 место - Петров Сергей
- 5 место - Ульянов Анатолий
В возрастной группе 18-21 год:
- 1 место - Улитин Ярослав
- 1 место - Архипов Никита
- 2 место - Шубина Анна
- 3 место - Щепелев Максим
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