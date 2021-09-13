новости
новости
Регистрация
Спортсмены из Тульской области успешно выступили на турнире по рукопашному бою

Спортсмены из Тульской области успешно выступили на турнире по рукопашному бою

Поздравляем наших земляков.

С 4 по 10 сентября в Анапе прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек. В турнире принимали участие спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет, а также юниоры и юниорки.
 
Тульскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов. 10 из них сумели завоевать различные медали:
 

В возрастной группе 12-13 лет:

  • 1 место - Чигарина Александра
  • 1 место - Азимова Ксения

В возрастной группе 14-15 лет:

  • 2 место - Кайтазов Руслан
  • 3 место - Власкин Фёдор

В возрастной группе 16-17 лет:

  • 2 место - Кондратенко Анастасия
  • 3 место - Петров Сергей
  • 5 место - Ульянов Анатолий

В возрастной группе 18-21 год:

  • 1 место - Улитин Ярослав
  • 1 место - Архипов Никита
  • 2 место - Шубина Анна
  • 3 место - Щепелев Максим
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:12 +4
Другие статьи по темам
Прочее
рукопашный бойсоревнованиятурнир
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей
«Накажи автохама»: нагло проехал на красный
«Накажи автохама»: нагло проехал на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.