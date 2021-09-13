Спортсмены из Тульской области успешно выступили на турнире по рукопашному бою

С 4 по 10 сентября в Анапе прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек. В турнире принимали участие спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет, а также юниоры и юниорки.

Тульскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов. 10 из них сумели завоевать различные медали:

В возрастной группе 12-13 лет:

1 место - Чигарина Александра

1 место - Азимова Ксения

В возрастной группе 14-15 лет:

2 место - Кайтазов Руслан

3 место - Власкин Фёдор

В возрастной группе 16-17 лет:

2 место - Кондратенко Анастасия

3 место - Петров Сергей

5 место - Ульянов Анатолий

В возрастной группе 18-21 год: