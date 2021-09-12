В Тульской области определили лучших воспитателей

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В Туле состоялся финал регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021». В очный тур конкурса прошли пять воспитателей из Киреевского района, Ефремова, Новомосковска и Тулы, набравшие максимальное количество баллов в заочном этапе.

Им предстояло пройти три испытания: учебное занятие с самоанализом (занятие с детьми дошкольного возраста), творческая презентация (представление личного педагогического опыта) и мастер-класс (презентация опыта работы, основанная на практических действиях). По итогам всех испытаний очного тура победителем и призерами конкурса стали:

I место – Татьяна Валерьевна Черкас, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47», г. Новомосковск.

II место – Ирина Павловна Галицкая, воспитатель МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка».

III место – Ольга Алексеевна Полякова, воспитатель МБОУ «Центр образования № 31 имени Р. П. Стащенко», г. Тула.

Все лауреаты регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» получили грамоты от министерства образования Тульской области, памятные сувениры и денежные премии. Татьяна Черкас представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России – 2022».