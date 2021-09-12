В Туле пропала 45-летняя женщина

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В Туле в районе ул. Демидовской, 78-а пропала 45-летняя Наталья Алексеевна Финогенова. Последний раз она выходила на связь с родными 9 сентября в 20.00−21.00. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 162 см, была одета в темный спортивный костюм и светлые кроссовки. При себе паспорт и телефон.