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В Туле пропала 45-летняя женщина

В Туле пропала 45-летняя женщина

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В Туле в районе ул. Демидовской, 78-а пропала 45-летняя Наталья Алексеевна Финогенова. Последний раз она выходила на связь с родными 9 сентября в 20.00−21.00. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
 
Приметы пропавшей: рост 162 см, была одета в темный спортивный костюм и светлые кроссовки. При себе паспорт и телефон.
 
Знаете что-либо о местонахождении Натальи Финогеновой? Звоните по тел. +7 (958) 664-87-85, Дмитрий.
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