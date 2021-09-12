Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области за сутки скончались 10 человек

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 102 случая коронавируса, 103 человека выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 52 630 жителей региона, 45 033 вылечились, 2830 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.