Фото из архива Myslo.
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 102 случая коронавируса, 103 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 52 630 жителей региона, 45 033 вылечились, 2830 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.
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