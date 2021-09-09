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Тульские спасатели почтили память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели почтили память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

Они возложили цветы к стихийному мемориалу на территории регионального управления ведомства.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области почтили память министра МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб 8 сентября в Красноярском крае. Соболезнования родным и близким Евгения Николаевича выразил глава Тульской области Алексей Дюмин, а Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России.

В тульском ГУ МЧС России прошла минута молчания, сотрудники ведомства возложили цветы к стихийным мемориалам.

– Все сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области – от пожарных до руководителей – скорбят в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева. Он был человеком, искренне преданным своему делу. Под его руководством ведомство активно развивалось: в регионах обновлялся автопарк специализированной техники, проводились масштабные учения, в МЧС России начали приходить новые кадры, – отметил начальник регионального спасательного ведомства генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов.

Евгений Зиничев посвятил себя служению Отечеству. Он заслужил безупречный авторитет и высокое уважение не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Коллектив Главного управления МЧС России по Тульской области выражает глубокие соболезнования семье и близким Евгения Зиничева. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких.

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