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ДТП с мотоциклом и КамАЗом в Киреевском районе: пострадавший скончался

ДТП с мотоциклом и КамАЗом в Киреевском районе: пострадавший скончался

Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти мужчине жизнь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в селе Дедилово Киреевского района произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha и КамАЗа. Как стало известно Myslo, несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось – 30-летний водитель мотоцикла скончался в больнице.
 

На данный момент предполагается, что мотоциклист совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего и произошло лобовое столкновение с большегрузом.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:00 0
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Место
Тульская областьКиреевский район
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