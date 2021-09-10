ДТП с мотоциклом и КамАЗом в Киреевском районе: пострадавший скончался

Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти мужчине жизнь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в селе Дедилово Киреевского района произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha и КамАЗа. Как стало известно Myslo, несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось – 30-летний водитель мотоцикла скончался в больнице.

На данный момент предполагается, что мотоциклист совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего и произошло лобовое столкновение с большегрузом.