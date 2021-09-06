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День открытых дверей в онкодиспансере: более 150 жителей Тульской области проверились на рак

День открытых дверей в онкодиспансере: более 150 жителей Тульской области проверились на рак

Также пациенты получили консультацию врача-онколога.

Более 150 жителей Тульской области получили консультацию врача-онколога, сдали анализ крови на онкомаркеры и на онкопатологию кишечника, женщины сделали УЗИ молочных желез или маммографию, курильщики прошли РКТ легких.

– При появлении любого подозрительного новообразования или при резком изменении самочувствия необходимо немедленно обращаться к врачу, чтобы исключить подозрение на злокачественную опухоль. При позднем обращении лечение займет больше времени и будет более трудоемким. Дни открытых дверей позволяют быстро пройти большой спектр исследований на наличие злокачественных новообразований в одном учреждении в выходной день, — сообщила исполняющая обязанности заместителя главного врача областного онкодиспансера Ирина Павлова.

По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Михаила Малишевского, ключевые задачи региональной системы здравоохранения — повышение качества и доступности квалифицированной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями и профилактика онкозаболеваний у остальных жителей.

Помимо дней открытых дверей на решение этих задач работают диспансеризация и профилактические осмотры, которые может пройти любой житель региона в своей поликлинике или на работе, куда выезжают мобильные медицинские комплексы.

– В этом году в Тульской области начала работу «Cлужба медицинского помощника»: специалисты call-центра сопровождают пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, записывают пациентов на необходимые исследования и консультации, напоминают о сроках визита к врачу или решают другие вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи по профилю «Онкология». Сейчас на сопровождении «Службы медицинского помощника» находятся более тысячи человек, — цитирует Малишевского пресс-служба регионального минздрава.

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