Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции
А еще наши актеры получили две награды – за лучшее музыкальное оформление спектакля и лучшие костюмы.
С 29 августа по 2 сентября в Греции на острове Родос проходил II международный театральный фестиваль QuintaTheatreFest. В нем приняли участие коллективы из Греции, Италии, Испании, Бразилии и России.
Кроме показов спектаклей фестиваль также включал в себя мастер-классы по комедии дель арте и греческим народным танцам и др.
Среди жюри фестиваля были деятели греческого театра и кино: Джорджина Конста, Спирос Сиропулос, Яннис Вурос.
Россию представил тульский театр-студия «Мюсли». Актеры показали пластический спектакль «Мама Шамана» по философским сказкам Яны Мори (режиссер Людмила Кацеро) — притчу о покровительнице диких домохозяек, о любви и смерти, о дороге, яблоках и смысле жизни. В спектакле занято 15 актеров.
«Мама Шамана» синтезирует несколько жанров — в работе есть место кукольному театру, театру масок, анимации, театру теней, интерактиву со зрителями, танцу, пантомиме.
По итогам фестиваля тульский театр получил Гран-при, главный приз QuintaTheatreFest. Также туляки были отмечены наградами за лучшее музыкальное оформление спектакля и лучшие костюмы.
Читайте также по теме:
В Туле состоялся премьерный показ спектакля «Мама Шамана»: фоторепортаж
Режиссер спектакля «Мама Шамана»: о магии на сцене, ритуальных масках и чудесах
Театр-студия «Мюсли» отметил 10-летие