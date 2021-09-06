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Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции
Фото из архива Myslo и театра-студии «Мюсли».

Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции

А еще наши актеры получили две награды – за лучшее музыкальное оформление спектакля и лучшие костюмы.

С 29 августа по 2 сентября в Греции на острове Родос проходил II международный театральный фестиваль QuintaTheatreFest. В нем приняли участие коллективы из Греции, Италии, Испании, Бразилии и России.

Кроме показов спектаклей фестиваль также включал в себя мастер-классы по комедии дель арте и греческим народным танцам и др.

Среди жюри фестиваля были деятели греческого театра и кино: Джорджина Конста, Спирос Сиропулос, Яннис Вурос.

Россию представил тульский театр-студия «Мюсли». Актеры показали пластический спектакль «Мама Шамана» по философским сказкам Яны Мори (режиссер Людмила Кацеро) — притчу о покровительнице диких домохозяек, о любви и смерти, о дороге, яблоках и смысле жизни. В спектакле занято 15 актеров.

«Мама Шамана» синтезирует несколько жанров — в работе есть место кукольному театру, театру масок, анимации, театру теней, интерактиву со зрителями, танцу, пантомиме.

По итогам фестиваля тульский театр получил Гран-при, главный приз QuintaTheatreFest. Также туляки были отмечены наградами за лучшее музыкальное оформление спектакля и лучшие костюмы.

 

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Театр-студия «Мюсли» отметил 10-летие

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Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 1
Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 2
Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 3
Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 4
Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 5
Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 6
Тульский театр-студия «Мюсли» стал обладателем Гран-при на фестивале в Греции, Фото: 7
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:25 +1
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