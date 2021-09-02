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Названы темы итогового сочинения для школьников на 2021/22 учебный год

Названы темы итогового сочинения для школьников на 2021/22 учебный год

Его будут писать 1 декабря.

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения на 2021/22 учебный год.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет».

Итоговое сочинение школьники будут писать в основное время — 1 декабря, в дополнительное — 2 февраля и 4 мая.

Пять тем итогового сочинения:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека. Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, воображаемой, книжной.

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами.

3. Преступление и наказание — вечная тема. Тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. Тематическое направление позволяет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), которое является личностно важным для автора сочинения.

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова. Поставленный вопрос дает возможность порассуждать о самом понятии «гражданин», об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:45 −1
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