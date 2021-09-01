Ольга Слюсарева – школьникам: «Верю, что вы добьетесь всего, о чем мечтаете!»
1 сентября глава Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева побывала в ЦО № 6 поселка Косая Гора и поздравила школьников и учителей с Днем знаний.
Мэр обратилась к учащимся одиннадцатых и первых классов с напутственной речью.
– Сегодня особенно волнительный день для первоклассников, которые начинают новый этап своей жизни. Им предстоит знакомство с учителями, одноклассниками, друзьями. Уверена, ваша дружная школьная семья примет ребят с радостью. Это ответственный год для одиннадцатиклассников, которым предстоит сдать ЕГЭ и определиться с выбором профессии. Верю, что вы — успешные, талантливые, умные — добьетесь всего, о чем мечтаете, — подчеркнула Ольга Слюсарева.
Глава Тулы поблагодарила учителей за преданность профессии и верность традициям, готовность идти в ногу со временем и вести за собой учеников.
В этот же день градоначальник приняла участие в торжественной линейке в МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего».
Мэр тепло поздравила одиннадцатиклассников и учителей с началом нового учебного года.
– Желаю, чтобы учебный год принес только положительные эмоции, был наполнен интересными событиями и яркими впечатлениями. Учителям и родителям — здоровья и счастья, терпения и благополучия, будущим выпускникам — усердия и успехов в покорении новых вершин, — сказала Ольга Слюсарева.
Глава города подчеркнула, что в Туле созданы все условия для получения качественного образования, отвечающего требованиям современной жизни, ведь именно хорошее образование становится основой для поступления в вузы, средние специальные учебные заведения и для построения успешной карьеры.
С началом учебного года учащихся также поздравили директора школ, учителя. Первоклассники выступили с ответным словом.
Старшеклассники подготовили концертные номера.
Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, депутаты Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская и Дарья Герасимова посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Депутаты поздравили педагогов, студентов и учащихся с началом учебного года.
Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, член фракции «Единая Россия» Сергей Белов, директор института гуманитарных и социальных наук Ирина Батанина приняли участие 1 сентября во встрече с первокурсниками института гуманитарных и социальных наук ТулГУ.
Анастасия Дементьева обратилась с приветственным словом:
– Хочу поприветствовать первокурсников! Я сама являюсь выпускницей гуманитарного факультета. Хочу сказать огромное спасибо преподавателям нашего института, которые являются квалифицированными профессионалами и мастерами своего дела, — отметила Анастасия Олеговна. — Впереди вас ждут новые знания, встреча с новыми друзьями, формирование своей команды, взаимодействие с преподавателями и много всего интересного. Хочу пожелать вам удачи, успехов, с достоинством преодолеть все трудности. В добрый путь! И пусть гранит науки обязательно вам покорится.
Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия», главный врач больницы скорой медицинской помощи им.
Депутат обратилась к ребятам с напутственной речью, пожелала вдохновения, стремления к новым знаниям, дружеских, теплых взаимоотношений с одноклассниками и своим первым учителем. Родителям Ирина Витальевна пожелала терпения, здоровья, спокойствия, позитивного настроя. Депутат заверила, что в школе дети будут окружены заботой и поддержкой высокопрофессиональных педагогов.
В завершение встречи Ирина Рублевская посетила классы, в которых первоклассникам предстоит познакомиться со школьной жизнью. Она отметила, что в помещениях выполнен качественный ремонт, сами классы светлые и просторные, что благотворно повлияет на качество образовательного процесса.
Депутат вручила сотрудникам школы книги со сказками русских писателей, канцтовары, конструкторы и другие принадлежности, которые обязательно пригодятся первоклассникам как во время учебного процесса, так и на продленке.
– 1 сентября — самый волнительный день для любого первоклассника, первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь, — подчеркнула депутат.
Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова посетила торжественную линейку в Центре образования № 37 им.
– День знаний — особый день в жизни одиннадцатиклассников и первоклашек. Пройдет немного времени, и старшеклассники попрощаются со школой, им предстоит выбрать свой путь в жизни. У малышей впереди 11 лет, которые будут наполнены открытиями, яркими впечатлениями, новыми знаниями, — отметила Дарья Владимировна. — Ребят всегда будут поддерживать родители и талантливые педагоги.
Дарья Герасимова вручила первоклассникам подарки.
К присутствующим со словами поздравления также обратилась директор Центра образования № 37 Елена Антонникова:
– В этом году в нашем Центре образования за парты сядут 65 малышей, — рассказала руководитель образовательного учреждения. — Педагогический коллектив сделает всё, чтобы школьные годы для детей стали счастливыми.