Ольга Слюсарева – школьникам: «Верю, что вы добьетесь всего, о чем мечтаете!»

1 сентября глава Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева побывала в ЦО № 6 поселка Косая Гора и поздравила школьников и учителей с Днем знаний.

Мэр обратилась к учащимся одиннадцатых и первых классов с напутственной речью.

– Сегодня особенно волнительный день для первоклассников, которые начинают новый этап своей жизни. Им предстоит знакомство с учителями, одноклассниками, друзьями. Уверена, ваша дружная школьная семья примет ребят с радостью. Это ответственный год для одиннадцатиклассников, которым предстоит сдать ЕГЭ и определиться с выбором профессии. Верю, что вы — успешные, талантливые, умные — добьетесь всего, о чем мечтаете, — подчеркнула Ольга Слюсарева.

Глава Тулы поблагодарила учителей за преданность профессии и верность традициям, готовность идти в ногу со временем и вести за собой учеников.

В этот же день градоначальник приняла участие в торжественной линейке в МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего».

Мэр тепло поздравила одиннадцатиклассников и учителей с началом нового учебного года.

– Желаю, чтобы учебный год принес только положительные эмоции, был наполнен интересными событиями и яркими впечатлениями. Учителям и родителям — здоровья и счастья, терпения и благополучия, будущим выпускникам — усердия и успехов в покорении новых вершин, — сказала Ольга Слюсарева.

Глава города подчеркнула, что в Туле созданы все условия для получения качественного образования, отвечающего требованиям современной жизни, ведь именно хорошее образование становится основой для поступления в вузы, средние специальные учебные заведения и для построения успешной карьеры.

С началом учебного года учащихся также поздравили директора школ, учителя. Первоклассники выступили с ответным словом.

Старшеклассники подготовили концертные номера.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, депутаты Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская и Дарья Герасимова посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Депутаты поздравили педагогов, студентов и учащихся с началом учебного года.