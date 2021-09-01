Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки умерли 12 пациентов

Еще 108 человек заразились.

За минувшие сутки в Тульской области 108 человек заразились коронавирусной инфекцией, 103 человека выздоровели, 12 – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 51 468 человек, выздоровели 43 914, умер 2721.

Ситуация в РФ выглядит так: