Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки умерли 12 пациентов
Еще 108 человек заразились.
За минувшие сутки в Тульской области 108 человек заразились коронавирусной инфекцией, 103 человека выздоровели, 12 – умерли.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 51 468 человек, выздоровели 43 914, умер 2721.
Ситуация в РФ выглядит так:
вчера, в 11:38, 7 1239 -2
30 августа, в 13:50, 10 1042 -3
30 августа, в 11:38, 18 1443 -1
29 августа, в 12:12, 24 1987 -3
Другие статьи по темам
Прочее