В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки

Объявление о продаже сруба площадью 455 кв. м размещено на «Авито».

Особняк из сруба на улице Белкина в Советском округе Тулы находится прямо возле Центрального парка. Особняк принадлежал семье бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки.

За 35 млн рублей покупателю предложен дом площадью 455 кв. м со всеми коммуникациями, участок земли ИЖС — 7 соток, на участке баня и большой гараж, есть сад и огород. В объявлении отмечается, что сруб находится в безупречном состоянии, со всеми коммуникациями, полы с подогревом. В собственности более 10 лет.

В доме два входа: один с улицы Белкина, второй выходит прямо на стадион 34-й школы.