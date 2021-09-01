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В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки

В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки

Объявление о продаже сруба площадью 455 кв. м размещено на «Авито».

Особняк из сруба на улице Белкина в Советском округе Тулы находится прямо возле Центрального парка. Особняк принадлежал семье бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки.

За 35 млн рублей покупателю предложен дом площадью 455 кв. м со всеми коммуникациями, участок земли ИЖС — 7 соток, на участке баня и большой гараж, есть сад и огород. В объявлении отмечается, что сруб находится в безупречном состоянии, со всеми коммуникациями, полы с подогревом. В собственности более 10 лет.

В доме два входа: один с улицы Белкина, второй выходит прямо на стадион 34-й школы.

Галерея
В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки, Фото: 1
В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки, Фото: 2
В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки, Фото: 3
В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки, Фото: 4
В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки, Фото: 5
В Туле за 35 млн продают дом семьи бывшего губернатора Дудки, Фото: 6
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:21 0
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