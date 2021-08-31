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В «Богучарово» отменили литературный фестиваль «Хомяков home»

В «Богучарово» отменили литературный фестиваль «Хомяков home»

В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, санитарными и техническими условиями в усадьбе.

В Тульской области отменен литературный фестиваль «Хомяков home». Он должен был пройти 3-4 сентября в «Богучарово», усадьбе поэта, философа и основоположника раннего славянофильства Алексея Хомякова.

Центральным событием фестиваля должны были стать лаборатории современной поэзии, которые объединяют разные жанры и формы, классические и экспериментальные.

Официальная причина отмены, опубликованная на сайте Тульского историко-архитектурного музея, – эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, санитарные и технические условия в усадьбе.

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