В усадьбе «Богучарово» пройдет литературный фестиваль «Хомяков home»

Главная идея и задача фестиваля — вдохнуть жизнь в усадьбу Алексея Степановича Хомякова, славянофила и философа, экспериментатора и изобретателя, поэта и художника.



Центральное событие фестиваля — лаборатории современной поэзии, которые объединяют разные жанры и формы — классические и экспериментальные.

Формат двухдневных мини-резиденций позволит молодым художникам, поэтам и критикам обсудить свои работы с мастерами, вместе создать новые работы и представить их на фестивале. По итогам лабораторий публикуется сборник работ участников.

«Хомяков home. Слова и образы»: 22 молодых поэта прошли конкурсный отбор в лабораторию визуальной поэзии под руководством Леонида Тишкова и в лабораторию поэзии и эссе под руководством Оксаны Васякиной — это значит, что зрителей ожидает непредсказуемый визуальный перформанс и дерзкая поэтическая читка в усадьбе «Богучарово».

Программа фестиваля:

2 сентября. Открытие выставки Леонида Тишкова, посвящённой смелому жанру «книга художника» с демонстрацией авторских книг художника и артефактов из коллекции Государственного музея В. В. Маяковского .

4 сентября. Гастрономический мастер-класс и дегустация; лекции от Леонида Тишкова, Оксаны Васякиной, Артура Гиваргизова; скетч-сессия от «Простой школы», детская площадка от Литературного музея; презентация проектов возрождения усадьбы от студентов МАРХИ и в финале поэтическая читка молодых поэтов.

- В этом году мы объединяем свои силы с фестивалем «ЛитераТула» и запускаем 4 августа автобусы от «Октавы» до усадьбы «Богучарово», а вечером привозим зрителей обратно в город, — говорят в пресс-службе усадьбы.

5 сентября. Поэты-участники «Хомяков home» устроят поэтическую читку на сцене «Октавы».

На некоторые события будет открыта обязательная предварительная запись.

Тел. для справок: +7 (4872) 70-40-58.

Фото Александра Спирина, Ксении Ивашкиной и Ярославны Парубовой.