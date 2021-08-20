«Вонь страшенная»: туляк снял на видео слив нечистот в Воронку в черте города

Он предполагает, что туда сливают канализацию.

В Туле местный житель пытается привлечь внимание общественности к неприятным запахам из части Воронки, протекающей около Московского вокзала:

- Туда постоянно сливается канализация. Хотел спросить, это нормально? Может очистные какие. Вонь около домов 54, 52, 50 на Красноармейском проспекте страшенная... Как-то можно решить этот вопрос?

Мужчина разместил соответствующий пост в соцсетях, где ряд комментаторов ответил ему, что подобное явление - норма и посоветовали записаться на прием к губернатору или президенту.