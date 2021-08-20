новости
новости
Регистрация
«Вонь страшенная»: туляк снял на видео слив нечистот в Воронку в черте города

«Вонь страшенная»: туляк снял на видео слив нечистот в Воронку в черте города

Он предполагает, что туда сливают канализацию.

В Туле местный житель пытается привлечь внимание общественности к неприятным запахам из части Воронки, протекающей около Московского вокзала:
 
- Туда постоянно сливается канализация. Хотел спросить, это нормально? Может очистные какие. Вонь около домов 54, 52, 50 на Красноармейском проспекте страшенная... Как-то можно решить этот вопрос?
 
Мужчина разместил соответствующий пост в соцсетях, где ряд комментаторов ответил ему, что подобное явление - норма и посоветовали записаться на прием к губернатору или президенту.
 

 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаВоронканеприятный запахобращение читателя
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пропавший в Новомосковске дедушка найден живым
Пропавший в Новомосковске дедушка найден живым
Крупная международная компания ООО «Зельгрос» приглашает в свою команду!
Крупная международная компания ООО «Зельгрос» приглашает в свою команду!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.