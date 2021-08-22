Где в Туле 23 августа отключат электроэнергию

23 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Марата/ул. Плеханова;

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4−35, 1-б, 12-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 21-а, 1−37, 12-г, 12-в, 12-а, 17-а, 43, 12-а, 12-г, 12-в, 17-а, 21-а, 3-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 16-а; Хомяковский пр-зд, 11−55;

дер. Скорнево;

п. Дачный: ул. Берёзовая; ул. Новая; ул. Зелёная; ул. Солнечная;

Хомяковское шоссе, 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14, 106;

ул. Фестивальная, 146, 144;

ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46;

2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6;

1-й Архангельский пр-зд, 7, 9;

дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9;

СНТ: «Строитель», «Политехник», «Сад 6 ТОЗ», «ХОМЗ»; «Пенсионер», «Уют», «Садовод», «Хомяково», «Горелки», «Родник», «Сад 5 ТОЗ», «Мономер», «Берёзовая роща», «Луч», «Коммунальщик»;

25-й пр-зд, 10, 12, 14;

10-й пр-зд, 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);

ул. 1-я Криволученская, 1−19, 28−53;

ул. 2-я Криволученская, 18, 20, 22−45;

ул. 5-я Криволученская, 22−28 (чётн.);

ул. Тульского Рабочего Полка, 2-а, 2-б, 3−25 (нечётн.), 2−18 (чётн.);

ул. Болдина, 9, 14, 15, 16;

ул. Серебровская, 1−23 (нечётн.);

ул. Ш. Руставели, 2−12 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Короленко, 1, 3;

ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8.