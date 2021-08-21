новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Ожидается, что непогода продлится до конца суток.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 21 августа 2021 года местами на территории Тульской области местами ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с. ГУ МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения.

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах,
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Будьте осторожны и внимательны! При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01, 101 или 112.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
грозаметеопредупреждениеГУ МЧС России по Тульской областиухудшение погодных условий
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Деревья на проспект Ленина обязательно вернут
Деревья на проспект Ленина обязательно вернут
В субботу в Туле ограничат продажу спиртного
В субботу в Туле ограничат продажу спиртного
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.