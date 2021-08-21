Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Ожидается, что непогода продлится до конца суток.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 21 августа 2021 года местами на территории Тульской области местами ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с. ГУ МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения.

Если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,

во время грозы нельзя купаться в водоемах,

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде,

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).