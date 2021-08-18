Доступная арбузная среда: жители Узловой изобрели новый способ доставки бахчевых

Кадр из видео: vk.com/uzlovaya_nesluhi

Жители Узловой придумали новый способ доставки арбузов на дом – с комфортом и без поднятия тяжестей. Оказалось, что проектировщики и строители микрорайона «Квартал» настолько продуманно отнеслись к своей работе, что арбузы по улицам районного центра можно просто катить.

Видео этого процесса местные жители выложили в группе «Узловая. Не слухи», сопроводив весёлой музыкой из комедии Леонида Гайдая. Ягода довольно резво катится по дороге и почти не нуждается в дополнительном ускорении. Такая вот «доступная среда».

Участники онлайн-сообщества по-разному отреагировали на ролик - одни по-достоинству оценили юмор, другие посчитали, что автор должен был помочь пожилой женщине донести арбуз до дома, а третьи посетовали, что им о таких дорогах приходится только мечтать.