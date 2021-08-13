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В Тульской области депутаты незаконно разрешили вырубать лес под застройку

В Тульской области депутаты незаконно разрешили вырубать лес под застройку

Возбуждено уголовное дело.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку решения депутатов в Ефремовском районе.

Установлено, что в нарушение требований закона решением Собрания депутатов МО г. Ефремов земельный участок из состава земель лесного фонда общей площадью 4,7 га незаконно включен в границы населенного пункта д. Лубянка.

В результате этого часть указанного участка передана по договорам аренды физическим лицам для индивидуальной жилой застройки, что привело к незаконной вырубке дубов, ясеней, кленов и лип. Ущерб лесному фонду составил более 350 тыс. рублей.

По протесту природоохранного прокурора незаконное решение отменено. В настоящее время администрация МО г. Ефремов проводит мероприятия по исключению земель лесного фонда из категории земель населенных пунктов.

Также по материалам проверки природоохранного прокурора следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:35 +3
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Тульская область
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