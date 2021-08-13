Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 126 случаев заболевания и 7 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердилось 126 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 127 жителя региона, 41 946 вылечились, 2551 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 22 277 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 850 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни??

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 557 068 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 815 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 168 864 человека.