Богомолы атаковали музейный квартал Тулы

Южных насекомых в центре Тулы обнаружил руководитель филиала научного центра «Археология и реставрация» Алексей Ченцов.

«В Туле южная жара! В подтверждение этому появление богомолов, которые сегодня атаковывали газоны Научного центра «Археология и реставрация» ГМЗ «Куликово поле» в Музейном квартале», – рассказал он.

Кстати, публикации фото и видео богомолов можно найти в соцсетях жителей не только Тулы, но и Москвы и всего ЦФО.

«Богомолы могут перелетать на значительные расстояния. Видимо, насекомым приглянулась довольно теплая погода нынешнего лета. Сейчас сложно сказать, смогут ли богомолы у нас перезимовать, это во многом будет зависеть от погодных условий и температуры», — пояснила Юлия Ловцова телеканалу «360».

Обычно эти насекомые встречаются в южных регионах европейской части России. Некоторые энтомологи полагают, что богомолам помогли добраться до столицы частые междугородние грузовые перевозки. Ученые отметили, что эти насекомые появляются в центре России на протяжении уже нескольких лет. А устойчивые популяции возникли на юге Московской области около пяти лет назад. Это связано с довольно теплыми зимами, которые позволили выжить кладкам насекомым. Вылупившись, богомолы перелетают дальше и расселяются по области.

Традиционно обыкновенный богомол проживает на юге Европы — от Португалии до Турции и Украины. Также это насекомое можно встретить на многих островах Средиземного моря, в Египте и Судане, на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. В России богомолы обычно живут на юге страны.

Эксперты успокоили: богомолы не опасны для человека, но могут угрожать другим питомцам. Насекомые не кусаются, но на голенях передних — хватательных — ног есть шипы, и ими богомол может поцарапать, причем даже до крови. Но это произойдет лишь при попытке схватить насекомое руками, само оно не нападет.

Не опасны богомолы и для обычных домашних животных. Поберечься стоит лишь владельцам маленьких насекомых, которые летают по квартире.