С начала года в Тульской области умерло в три раза больше людей, чем родилось

В январе–июне 2021 года в Тульской области родилось 5021 человек и умерло 14427 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число родившихся сократилось на 176 человек (на 3.4%), число умерших увеличилось на 1665 человек (на 13.0%).

Естественная убыль населения составила 9406 человек, что на 1841 человека больше, чем в январе–июне 2020 года.

Число умерших в январе–июне 2021 года превысило число родившихся в 2,9 раза (в январе–июне 2020 года было в 2,5 раза).