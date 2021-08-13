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С начала года в Тульской области умерло в три раза больше людей, чем родилось

С начала года в Тульской области умерло в три раза больше людей, чем родилось

Туластат опубликовал данные за январь-июнь 2021 года.

В январе–июне 2021 года в Тульской области родилось 5021 человек и умерло 14427 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число родившихся сократилось на 176 человек (на 3.4%), число умерших увеличилось на 1665 человек (на 13.0%).

Естественная убыль населения составила 9406 человек, что на 1841 человека больше, чем в январе–июне 2020 года.

Число умерших в январе–июне 2021 года превысило число родившихся в 2,9 раза (в январе–июне 2020 года было в 2,5 раза).

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:15 +4
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