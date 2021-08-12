Лучшие рестораны Тульской области войдут в гастрономический путеводитель

Тульская область станет четвертым регионом России, где появится путеводитель «География на вкус»: до нас, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, такой путеводитель вышел лишь в Твери. Работу над путеводителем ведут телеведущая канала «Кухня ТВ», журналист, блогер Ника Ганич и путешественник Наталья Корнейчук при поддержке комитета Тульской области по развитию туризма.

Ника Ганич и Наталья Корнейчук.

Развитие гастротуризма и поддержка локальных брендов – одни из задач, на решение которых направлен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Его цель – развитие внутреннего туризма и увеличение количества поездок по стране. Мероприятия нацпроекта помогут сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма - Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию внутреннего и въездного туризма. Индустрия гостеприимства в регионе последние годы очень изменилась, открылось много интересных ресторанов, кафе; мы уже можем говорить о том, что у нас есть авторская кухня и новое прочтение наших гастрономических брендов. Даже взыскательный турист сможет найти что-то уникальное во время визита в Тулу. Мы хотим, чтобы все это разнообразие нашло отражение в новом путеводителе, и гости приезжали к нам не только увидеть достопримечательности, но и получить гастрономическое удовольствие.

По словам Ники Ганич, после выпуска гастропутеводителя по Твери, который вышел в апреле, она не планировала так быстро начинать работу над гайдом по новому региону, но откликнулась на приглашение комитета Тульской области по туризму — и не пожалела:

– Мы стартовали 8 августа, уже объехали Заокский район, побывали в Поленово. Я в полном восторге!

Ребята, а нельзя ли Тульскую область масштабировать на всю страну?

Такое качество дорог мы видели только за границей. Всё ухоженно, фантастически красиво и очень вкусно! Мы уже отобрали у вас 10 ресторанов и собрали несколько рецептов.

Путеводитель «География на вкус» состоит из нескольких разделов. Книгу о Туле откроют главные местные достопримечательности и информация о самых красивых фотолокациях, где можно сделать красивые снимки. Также в нее войдет информация о фермах и производствах локальных продуктов, местах, где можно вкусно позавтракать, ТОП-10 десертов и лучшие рецепты современной тульской кухни. Основную часть путеводителя займет информация о ресторанах — это авторский взгляд Ники Ганич на лучшие заведения в регионе.

В путеводителе нет рейтинга, все рестораны будут расположены по алфавиту, и в него войдут те, которые отобрала команда гида после личных посещений.

– Цель нашего путеводителя — рассказать людям, которые путешествуют по России, о том, где вкусно поесть и что посмотреть, — говорит Ника Ганич. — В наших гидах мы уделяем внимание не только основному городу, но и туристическим кластерам региона, их гастрономической составляющей. В Тульской области это будет Поленово, Куликово поле, Ясная поляна, Венев, Белев и окрестности. Мы хотим не только отметить ваши местные специалитеты (тульский пряник, белевскую пастилу), но и показать, что у вас есть современная кухня, крафтовые кофейни, хипстерские бары и рестораны, которые совершают настоящую гастрореволюцию.

- Как отбираются заведения для путеводителя?

– Первоначальный список огромен — это все заведения общественного питания региона, кроме сетевых, одинаковых по всей стране. Первый список мы прорабатываем вместе с комитетом по туризму, а также ориентируемся на свои знания, рекомендации друзей, людей «гастрономически заточенных», которые любят путешествовать и разбираются в еде. Например, в Заокском районе три места нам подсказали по «сарафанному радио». Далее при выборе делаем упор на оригинальность кухни и впечатления при личном посещении. Глаз у нас уже наметан: по презентации блюд, интерьеру, сервису можно сразу сделать выводы. В финальном списке остается около 100 объектов, часть из которых также будет отсеяна в процессе работы.

- Какие блюда попадают в число рецептов путеводителя?

– Это блюда от местных шеф-поваров, которые нам настолько понравились, что мы захотели узнать, как их готовить, и поделиться с читателем. Все блюда должны быть интересными, но при этом достаточно простыми для повторения на домашней кухне.

- Сколько длится работа над книгой и когда она выйдет?

– Около четырех месяцев. В Тульскую область мы приехали 8 августа и пробудем здесь еще дней 10. Жители Тулы и области могут в режиме реального времени наблюдать за нашей работой — мы выкладываем все в социальные сети (@nikaganich). Если вы хотите подсказать нам интересные места и заведения, оперативно пишите нам! Далее следует работа по написанию текстов, подбору фотоматериала, печати.

Путеводитель «География на вкус. Тула» мы планируем представить в конце января следующего года.

В Туле будет организована большая презентация, с гостями со всей страны, которым мы покажем самые лучшие рестораны региона, и с награждением победителей в нескольких номинациях, в том числе авторов лучших десертов.

Путеводитель «География на вкус. Тула» будет распространяться в крупных книжных магазинах, на сайтах популярных онлайн-гипермаркетов. Его можно будет купить как в электронном, так и в бумажном виде: мы не отказываемся от полиграфического формата, потому что он очень популярен — люди, которые имеют вкус к еде, любят и другие тактильные вещи. Но сейчас мы работаем и над диджитал-проектом – сайтом, который запустим в 2022 году. На нем будет представлена и Тула, с ее заведениями, их последними новостями и обновлениями.

На пресс-конференцию, посвященную началу работы над гастрономическим путеводителем, были приглашены тульские рестораторы. Мы спросили, что они думают об этой идее.

Дмитрий Жаданов, ресторатор, открывал рестораны «Петр Петрович», «Другое дело», сейчас развивает новые проекты:

– Любая систематизированная информация о городе для туристов необходима. Да, сейчас много площадок, где можно найти сведения о ресторанах, но они достаточно разрозненные и зачастую субъективные, основанные на отзывах гостей, с которыми ты можешь совершенно не совпасть во вкусе и настроении. «География вкуса» — это профессиональный подход, выбор человека, который имеет компетенции в гастрономии. Такой путеводитель действительно нужен, потому что он позволяет не перелопачивать сеть, а получить емкую выжимку о лучших местах в городе, сэкономить время и сразу найти те заведения, которые не разочаруют.

Ольга Баранова, владелица загородного отеля Just Wood и ресторана SheLESt:

– Гастрономический туризм — очень важная история для региона, это точка притяжения для гостей, которые хотят получать эмоции не только от места, но и от еды. Я считаю, что такой путеводитель — отличная инициатива и для гостей, и для рестораторов. В Тульской области много гастроэнтузиастов, настоящих звезд, которые могут показать, что наш регион в плане кухни не уступает Москве и Санкт-Петербургу. У нас Ника Ганич уже побывала. Мы предложили ей яснополянский сет по мотивам книги Софьи Андреевны Толстой, а также специальный десерт из тульских специалитетов — пастилы и пряника — в авторском прочтении. Судя по отзывам гостьи, ей у нас понравилось, но войдет ли наш ресторан в путеводитель, мы пока не знаем.