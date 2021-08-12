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Покупатель магазина в Щекинском районе из-за невнимательности лишился денег

Покупатель магазина в Щекинском районе из-за невнимательности лишился денег

Поясная сумка оказалась не самым надежным местом для хранения денег.

Полицейские в Щёкинском районе задержали подозреваемого в совершении кражи.

По предварительным данным, умысел на хищение у мужчины возник во время посещения магазина. Он обратил внимание на незастёгнутую поясную сумку одного из покупателей. Воспользовавшись его невнимательностью, подозреваемый вытащил оттуда денежные средства. Нанесённый ущерб составил 2 тысячи рублей.

Поняв, что стал жертвой кражи, потерпевший обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД изучили записи камер видеонаблюдения. В результате проделанной работы полицейские получили основания полагать, что к краже может быть причастен 36-летний ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном.

В отделе МВД России по Щёкинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ. В полиции выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:42 0
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кража денегкарманник
Место
Щекинский районТульская область
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