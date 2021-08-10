Попали в трудную ситуацию? Тулякам рассказали, как получить 250 или 100 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

Поможет социальный контракт! Что это такое, рассказываем в материале Myslo.

О новой форме господдержки рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Что такое социальный контракт?

Это новый вид государственной помощи малоимущим гражданам. Соглашение, которое заключают между собой малоимущая семья (или одиноко проживающий гражданин) и орган социальной защиты населения.

Главная цель социального контракта — создать для семьи или гражданина, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, условия по выходу из бедности.

Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи за счет выполнения мероприятий программы социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью социального контракта.

Другими словами, чтобы выйти из безденежья, в рамках контракта семья получает деньги, расходовать которые она сможет только на определенные нужды.

Основная задача — потратить деньги так, чтобы в будущем получать постоянный доход от своего обеспечения. К примеру, на выделенные средства можно купить оборудование, инструменты, вложиться в свое дело. Все эти действия в будущем могут либо окупить себя, либо поспособствовать улучшению материальной ситуации всей семьи.

Социальный контракт заключается на реализацию мероприятий:

по поиску работы;

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

по ведению личного подсобного хозяйства;

по преодолению трудной жизненной ситуации.

Кто может заключить соцконтракт?

Основание для оформления социального контракта — факт тяжелого финансового состояния семьи. Рассчитывать на помощь через социальный контракт могут малоимущие семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает установленную в Тульской области величину прожиточного минимума:

11 922 руб. – прожиточный минимум для трудоспособного населения;

9 997 руб. — прожиточный минимум для пенсионеров;

11 032 руб. — прожиточный минимум для детей.

Расчет среднедушевого дохода для определения принадлежности к категории малоимущих осуществляется на основании сведений о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

ВАЖНО!

Заключение социального контракта не является основанием для прекращения других мер государственной поддержки. То есть, если в рамках других соглашений государство уже оказывало семье/гражданину какую-либо помощь (либо может ее оказать), можно совмещать все виды поддержки.

Живые примеры? Пожалуйста!

Семья с двумя детьми из Ефремова в рамках социального контракта открывает студию по производству флорариумов (специальная закрытая емкость из стекла, предназначенная для содержания и разведения растений). Ефремовцы прошли обучение и получили 250 тыс. рублей на открытие дела. До этого в Ефремове флорариумы не продавались. Семья планирует развивать свое дело через соцсети.

Житель Донского на основе социального контракта открыл свой проект «Автоэлектродиагностика и ремонт автоэлектрики». Кроме 250 тысяч рублей по контракту он вложил собственные средства на закупку автосканера и мультиметра.

Многодетная семья из пос. Каменка заключила социальный контракт по ведению личного подсобного хозяйства. На выплату в 100 тыс. рублей семья купила корову и корма. В перспективе планирует выращивать телят.

Семья из Кимовска за счет социального контракта по ведению личного подсобного хозяйства планирует организацию плодово-ягодного питомника. 100 тыс. рублей вложены в покупку теплицы, сейчас в ней монтируют отопление, планируют закупку саженцев.

Как заключить соцконтракт?

Надо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства, в многофункциональный центр или через портал государственных и муниципальных услуг Тульской области.

Решение о заключении контракта принимает управление соцзащиты населения в срок не позднее 10 календарных дней с даты приема заявления. На данном этапе определяется принадлежность семьи к категории малоимущей. После принятия решения проводится комплексная работа по выявлению насущных потребностей и имеющихся проблем семьи.

Затем отдел соцзащиты разрабатывает проект социального контракта с программой социальной адаптации гражданина/семьи. Причем для каждой семьи предлагают разработку индивидуальной программы социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть черту бедности. Разработка программы социальной адаптации носит комплексный характер.

Кроме основных мероприятий в программу социальной адаптации включаются такие мероприятия, как:

предоставление мер социальной поддержки;

обеспечение детей путевками в оздоровительные и санаторные учреждения;

предоставление социальных услуг в зависимости от потребностей членов семьи.

Невыполнение гражданином мероприятий программы социальной адаптации без уважительных причин является основанием для досрочного расторжения социального контракта. За этим ежемесячно строго следят отделы социальной защиты населения Тульской области.

Ищете работу? Поможет социальный контракт Он заключается с гражданином, состоящим на учете в центре занятости населения в качестве безработного или ищущего работу. Контракт заключается на срок до 9 месяцев. Граждане имеют возможность пройти стажировку или переобучение и получать выплаты ежемесячно в течение 1 месяца с даты заключения контракта и 3 месяцев с даты трудоустройства. Максимальный период выплаты составляет 4 месяца. 11,9 тыс. рублей — такую ежемесячную выплату получит гражданин по соцконтракту по поиску работы. Хотите открыть дело? Социальный контракт! При заключении такого социального контракта органы соцзащиты населения тесно взаимодействуют с Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства» (Тула, ул. Кирова, 134, корп. 1, телефон (4872) 25-98-31). В Центре обучают малоимущих граждан основам предпринимательской деятельности, навыкам составления бизнес-проектов с дальнейшим сопровождением бизнес-гида. На открытие ИП предусмотрена выплата, размер которой определяется исходя из бизнес-плана. На пособие можно купить основные средства, материально-бытовые запасы, оплатить аренду помещений. Контракт заключается на срок до года. 250 тыс. рублей — такое пособие получает гражданин при заключении соцконтракта на открытие ИП.