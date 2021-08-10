Родник в селе Лаптево под Ясногорском благоустроили по просьбам жителей

Вопросы благоустройства населенных пунктов, развития и поддержания в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры, создания комфортных условий для проживания – важнейшая задача регионального уровня. К развитию сельских территорий применяется комплексный подход – если раньше многие жители глубинки, особенно молодежь, стремились уехать в город и покинуть родные сёла, то теперь, благодаря региональным властям, ситуация изменилась.

Татьяна Маркова была избрана старостой села Лаптево Ясногорского района в 2018 году, и за это время за ее плечами накопился такой огромный багаж добрых дел, что можно только диву даваться. Пенсионерка стремится решить и решает, с помощью администрации и губернатора, многие важные для земляков вопросы.

Татьяна Маркова – 11 мая я попала на личный прием к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. После этого у меня за спиной выросли крылья – все значимые проблемы нашего села начали решаться в один миг! Начнем с того, что наш замечательный родник с удивительно вкусной водой облагородили так, что любо-дорого поглядеть! Теперь тут и удобный спуск, и беседочка, в тени которой можно насладиться чистой родниковой водичкой.

Кроме родника в ходе работ по благоустройству в Лаптево построили детскую площадку и великолепную беседку – место отдыха для взрослого населения.

– Нам очень нужно было какое-то место, чтобы устраивать и проводить там разнообразные праздники. Очень рады, что теперь у нас появилась эта беседка. А еще не могу не рассказать, что в этом году я принимала участие в конкурсе старост и выиграла грант на спортплощадку – ее обустроят, как обустроили наш родник, – продолжает Татьяна Васильевна.

Впрочем, эффективное решение задач комплексного благоустройства населенных пунктов невозможно без сотрудничества чиновников и жителей, ведь успех преобразований, происходящих в сельском поселении, несомненно, зависит от совместной деятельности администрации, не важно, сельской или региональной, и всех неравнодушных, инициативных жителей, радеющих о благополучии и процветании своих сёл. Это отмечает и глава администрации МО Ясногорский район Владимир Мухин.