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Роспотребнадзор проверил качество воды на пляжах Тульской области

Роспотребнадзор проверил качество воды на пляжах Тульской области

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы (песка) в зонах рекреации.

К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили следующие зоны рекреации:

  • средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);
  • пляж на р. Веневка г. Венев (АМО Центральное Веневского района);
  • два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов (МКУ «Сервис»);
  • городской пруд г. Узловая (АМО Узловского района);
  • открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск (Сокольническое УА АМО г. Новомосковск);
  • пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе (АМО Кимовский район);
  • пруд РОС, территория зоны отдыха населения (пляж) (АМО Богородицкий район);
  • пляж на реке Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района (АМО Двориковское Воловского района);
  • зона отдыха «Обидимо» г. Тула, Зареченский территориальный округ, с. Обидимо;
  • зона отдыха «Хомяковские поляны» г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Хомяково;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое);
  • зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, п. Станционный (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
  • зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
  • Урванский водоем, Тульская область, г. Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство);
  • водоем «Тростниковка» с. Спасское, Новомосковский район (Спасское УА МО г. Новомосковск);
  • зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с. Стрельцы, Новомосковский район;
  • зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище с. Гремячее (Гремячевское УА МО г. Новомосковск);
  • зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск, ул. Красная;
  • водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а;
  • пляж «Орловский» МО Михайловское Куркинского района Тульской области;
  • зона отдыха (пруд) МО р. п. Первомайский Щекинского района Тульской области;
  • пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка администрации МО Одоевский район Тульской области;
  • плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО» (Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пр.);
  • зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, Привокзальный территориальный округ, п. Петровский (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
  • зона отдыха на пруду с. Красное Плавского района;
  • пляж ЛОП «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на р. Оке;
  • пляж «Гущино» в д. Гущино администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
  • пляж «Песочинский» в п. Песочинский администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
  • пляж «Зареченский» на водоеме в п. Центральный администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
  • пляж «Бибигон» на пруду Заокского района МО Малаховское, 100 м, южнее д. Дворяниново;
  • пляж «Велегож парк» на пруду Заокского района МО Страховское южнее д. Скрипово;
  • зона отдыха на р. Упа с. Нарышкино по адресу: тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино.

В соответствии со ст. 18 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

Вопросы подготовки и эксплуатации зон рекреации находятся на контроле Управления.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:30 +3
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