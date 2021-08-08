Роспотребнадзор проверил качество воды на пляжах Тульской области
Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы (песка) в зонах рекреации.
К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили следующие зоны рекреации:
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средний пруд ЦКПиО им.
П. П. Белоусова(ГУТО «Тульские парки»);
- пляж на р. Веневка г. Венев (АМО Центральное Веневского района);
- два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов (МКУ «Сервис»);
- городской пруд г. Узловая (АМО Узловского района);
- открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск (Сокольническое УА АМО г. Новомосковск);
- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе (АМО Кимовский район);
- пруд РОС, территория зоны отдыха населения (пляж) (АМО Богородицкий район);
- пляж на реке Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района (АМО Двориковское Воловского района);
- зона отдыха «Обидимо» г. Тула, Зареченский территориальный округ, с. Обидимо;
- зона отдыха «Хомяковские поляны» г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Хомяково;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое);
- зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, п. Станционный (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
- зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
- Урванский водоем, Тульская область, г. Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство);
- водоем «Тростниковка» с. Спасское, Новомосковский район (Спасское УА МО г. Новомосковск);
- зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с. Стрельцы, Новомосковский район;
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище с. Гремячее (Гремячевское УА МО г. Новомосковск);
- зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск, ул. Красная;
- водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а;
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пляж «Орловский»
МО МихайловскоеКуркинского района Тульской области;
- зона отдыха (пруд) МО р. п. Первомайский Щекинского района Тульской области;
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пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка
администрации МО Одоевскийрайон Тульской области;
- плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО» (Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пр.);
- зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, Привокзальный территориальный округ, п. Петровский (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
- зона отдыха на пруду с. Красное Плавского района;
- пляж ЛОП «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на р. Оке;
- пляж «Гущино» в д. Гущино администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
- пляж «Песочинский» в п. Песочинский администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
- пляж «Зареченский» на водоеме в п. Центральный администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
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пляж «Бибигон» на пруду Заокского
района МО Малаховское, 100 м, южнее д. Дворяниново;
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пляж «Велегож парк» на пруду Заокского
района МО Страховскоеюжнее д. Скрипово;
- зона отдыха на р. Упа с. Нарышкино по адресу: тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино.
В соответствии со ст. 18
Вопросы подготовки и эксплуатации зон рекреации находятся на контроле Управления.
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