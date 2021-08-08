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В Туле задержали подозреваемого в жестоком убийстве под Воронежем

В Туле задержали подозреваемого в жестоком убийстве под Воронежем

Тульские полицейские совместно с коллегами из Воронежа задержали мужчину и доставили его в Воронежскую область для проведения следственных действий.

Трагедия произошла 6 августа в 22.30 в городе Острогожске. На заднем сидении автомобиля ВАЗ-21124 у дома №158 на улице Орджоникидзе нашли тело убитого 31-летнего мужчины. Труп был связан и завёрнут в матрас. Предполагаемый преступник скрылся с места на Hyundai Solaris.


Фото vestivrn.ru

По предварительной информации, мужчина скончался из-за травм головы. В ориентировке говорилось, что разыскиваемый Hyundai Solaris двигался из Воронежа к Москве и в нём в качестве пассажира может находиться 30-летний Джамил Абдулаев, который и мог быть причастен к убийству. Мотив преступления - деньги. У убитого при себе было более 5 млн рублей.

 

7 августа тульские полицейские совместно с коллегами из Воронежа задержали мужчину и доставили его в Воронежскую область для проведения следственных действий.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

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