Жители Богородицкого района жалуются на вонь от куриного помета и полчища мух

Огромные грузовики складируют куриный помет в полях. А что делать жителям, владельцев птицы мало заботит.

Проблема куриного помета и вони, накрывшей огромные территории, и полчища мух будто эстафетная палочка передается от района к району из года в год. В этот раз эпицентром удушающих запахов стали Богородицкий и Воловский районы.

«В Богородицком и Воловском районе можно сказать бедствие! Мы просто задыхаемся от запаха навоза, нас в прямом смысле слова съедают мухи. «Воловский бройлер» вывозит навоз на поля, потом раскидывают на многие гектары, есть залежи этого курьяка. Мы не знаем как с ними бороться», – обратилась в редакцию читательница.

Она же прислала фото, на которых видно, как огромные КамАЗы сваливают в поле продукты жизнедеятельности пернатых:

Об аналогичной проблеме пишут возмущенные жители Богородицкого района в соцсетях:

«Это около Кузовки Воловская птицефабрика курьяк свежий сбросила, – рассказывает Ольга Караказова. – Хочется обратиться к администрации нашей и администрации колхоза Баскаково! Если это органическое удобрение, сбросьте себе под нос пару КамАЗов этого удобрения, и не надо обижаться, когда жалобы пойдут мимо Вас в министерства и далее! В Кузовке детям невыносимо на улицу выйти, от мух отбоя нет. Про запах молчу!!! И хотелось бы подъехать в администрацию и посмотреть бумаги, официально ли эти земли арендует колхоз?

«Воловский бройлер» отходы выкидывает. Деревни Мшищи и Кузовка. В Волово они все загадили», – добавляет Денчик Тульский.

Некоторые жители района даже не надеются на помощь со стороны контролирующих ведомств: