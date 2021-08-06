новости
новости
Регистрация
Заключённому тульской колонии пытались доставить телефон в бисквите
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Заключённому тульской колонии пытались доставить телефон в бисквите

Необычную и незаконную посылку осужденному отправил приятель из Подмосковья.

Коржи для торта с «мобильной» начинкой обнаружили сотрудники исправительной колонии № 5 в бандероли, адресованной одному из осужденных.

Между кусками бисквита был спрятан мобильный телефон. Посылку отправил житель Московской области. «Начинку» изъяли при досмотре сотрудники отдела безопасности. Поводом для особо тщательного осмотра содержимого посылки стала оперативная информация, поступившая к сотрудникам регионального УФСИН.

Во всех учреждениях ведомства ведется постоянная и всестороння работа по пресечению доставки на режимную территорию запрещенных средств мобильной связи. По факту случившегося проводится служебная проверка. Отправителю и получателю бандероли грозит наказание, предусмотренное действующим законодательством.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областипередача для заключенногозапрещенные предметыпосылкаисправительная колония
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тлеющий куриный помёт отравляет жителей Новомосковска и Донского
Тлеющий куриный помёт отравляет жителей Новомосковска и Донского
Екатерина Толстая может стать сенатором Совета Федерации от Тульской области
Екатерина Толстая может стать сенатором Совета Федерации от Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.