Заключённому тульской колонии пытались доставить телефон в бисквите

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Необычную и незаконную посылку осужденному отправил приятель из Подмосковья.

Коржи для торта с «мобильной» начинкой обнаружили сотрудники исправительной колонии № 5 в бандероли, адресованной одному из осужденных.

Между кусками бисквита был спрятан мобильный телефон. Посылку отправил житель Московской области. «Начинку» изъяли при досмотре сотрудники отдела безопасности. Поводом для особо тщательного осмотра содержимого посылки стала оперативная информация, поступившая к сотрудникам регионального УФСИН.

Во всех учреждениях ведомства ведется постоянная и всестороння работа по пресечению доставки на режимную территорию запрещенных средств мобильной связи. По факту случившегося проводится служебная проверка. Отправителю и получателю бандероли грозит наказание, предусмотренное действующим законодательством.