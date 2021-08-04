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За полгода в приёмные Общественной палаты обратились почти 400 жителей Тульской области
Фото: op71.ru

За полгода в приёмные Общественной палаты обратились почти 400 жителей Тульской области

Самые актуальные вопросы – на тему ЖКХ, «социалки» и медицины. Ряд вопросов удалось решить, остальные взяты общественниками на контроль.

Больше всего туляков волнуют проблемы, связанные с ЖКХ, социальной сферой и здравоохранением. Такие итоги подвели на совещании с председателями муниципальных общественных советов.

За прошедшие полгода в Общественные приемные правительства Тульской области обратились 385 жителей. 159 обращений поступило из районов.

– Мы выработали механизм использования разных форм работы, чтобы институт общественных приемных развивался и совершенствовался. Общественная палата как ведущий институт гражданского общества в регионе является открытой экспертной площадкой, связующим звеном, которое обеспечивает взаимодействие власти с населением и выступает центром притяжения гражданских инициатив, оперативного реагирования на проблемы, волнующие людей, – прокомментировала председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

В ефремовском селе Благодать после благоустройства дороги к церкви оказались «отрезаны» 5 домов. Сельчане пожаловались общественникам. После этого удалось решить проблему: дорогу отсыпали щебнем.

Жители одного из домов по ул. М. Горького поселка Косая Гора пожаловались на соседа, который держит в страхе весь дом. Особенно от его некорректного поведения страдают пенсионеры. Руководители Общественной палаты взяли вопрос на контроль.

– На сегодня важным для нас является вопрос общения с населением, а также получение информации от граждан о проблемах, которые существуют в муниципальных образованиях. Важно заострять вопросы на общих для жителей проблемах. Для консультации по таким узким темам нужны люди, обладающие профессиональными навыками и опытом, – отметил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

В августе в Белеве пройдет очередной День Общественной палаты, на котором участники могут познакомиться с деятельностью палаты в регионе, жители зададут волнующие их вопросы, а региональные общественники изучат лучшие муниципальные практики, выступят экспертами совместных проектов. Затем аналогичное мероприятие состоится в Веневе.

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сегодня, в 22:38 −1
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