Два месяца пешком и еще ждать: в какие сроки в Туле должны запускать новые лифты при замене?

Лифты в доме №70, корп. 1 по ул. Металлургов отключили 19 мая. В первых числах июля монтаж во всех семи подъездах был завершен. Житель дома Андрей Щипицин рассказывает:

Андрей Щипицин – Нам объявили, что с 19 мая по 2 июля лифты не будут работать, так как будет производиться их замена. В итоге уже конец июля, а лифты всё еще не пустили. Ремонтные работы завершены до 2 июля, но договор никак не подпишут. Звоним в ЖЭУ – посылают перезвонить еще по пяти номерам, в итоге выясняется, что в Ростехнадзоре договор так и не подписали. Обещали на прошлой неделе, но на днях мы узнали, что ждать нам еще не меньше полутора месяцев. Сил уже не хватает! У нас старики, как замурованные, сидят по квартирам в такую жару. С колясками лишний раз мамочки гулять не выходят, налегке и то подниматься на 7-9 этаж тяжело, а с коляской – так вообще...

В Фонде капитального ремонта Тульской области нам пояснили, что на данный момент процедура приемки работ укладывается в нормативные сроки. Руководитель фонда Кира Игнатчик уточнила, как именно они рассчитываются:

– 2 июля лифт был передан владельцу объекта для ввода в эксплуатацию. 15 июля УК подала уведомление в Ростехнадзор. На 29 июля был назначен первичный выход. Как правило, бывает два выхода, потому что Ростехнадзор очень пристально проверяет выполнение работы, так как лифты относятся к объектам повышенной опасности.

В целом же у подрядчика, который устанавливает лифтовое оборудование, есть 60 дней на монтаж с момента остановки лифта. Еще 30 дней отводится управляющей компании на ввод лифта в эксплуатацию. Она должна застраховать лифты, заключить договор с обслуживающей организацией, обеспечить в штате наличие квалифицированных сотрудников на обслуживание лифта, после этого подать уведомление в Ростехнадзор.

У Ростехнадзора на рассмотрение отводится до 15 рабочих дней. Выходов специалистов Ростехнадзора чаще всего два.

Если говорить о доме №70, корп. 1 по ул. Металлургов, то лифт не работает 70 дней, то есть всё в графике. Но это не повод расслабляться. Мы всегда стараемся ускорить этот процесс. В данном случае подрядчик выполнил свою работу раньше положенного срока, а УК оформлением документов занимается не спеша.