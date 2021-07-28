В Донском мать двоих детей угрожала сотруднице полиции в WhatsApp

Фото: архив Myslo.

В Донском 42-летняя местная жительница признана виновной в угрозе применения насилия в отношении инспектора по делам несовершеннолетних.

Судом установлено, что 16 апреля инспектор пришла домой к обвиняемой, чтобы сообщить о том, что ее привлекают к административной ответственности. Безработная мать двоих детей пренебрегала обязанностями по их воспитанию и состояла на учете в ПДН. Пьяной женщине весьма не понравились слова сотрудницы полиции, и она ее обматерила, намекнув на то, что может и насилие применить.

А чуть позже обвиняемая отправила инспектору ряд сообщений в WhatsApp. В них она угрожала сотруднице полиции, заявляя, что изобьет ее. Инспектор восприняла угрозы реально и написала заявление.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 50 000 рублей штрафа.