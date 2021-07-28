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ПХ «Лазаревское» вышло на маркетплейс «Свое фермерство» от «Россельхозбанка»

ПХ «Лазаревское» вышло на маркетплейс «Свое фермерство» от «Россельхозбанка»

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское» начало работу на маркетплейсе «Свое фермерство» от «Россельхозбанка».

Эта онлайн-платформа станет для предприятия дополнительным каналом сбыта и позволит увеличить количество оптовых покупателей фермерской продукции собственного производства.

Племенное хозяйство «Лазаревское» приняло участие в пилотном проекте «Свое родное» – маркетплейсе, организованном на платформе «Свое фермерство», объединяющей цифровые сервисы «Россельхозбанка» для сельского хозяйства. Сейчас на этой онлайн-площадке уже размещено более 90 позиций продукции собственного мясокомбината ПХ «Лазаревское» – вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, деликатесы, сосиски и сардельки, а также полуфабрикаты и охлажденная кулинария.


На фото: Кристина Романовская.

– Это первый опыт работы ПХ «Лазаревское» на маркетплейсе, и мы гордимся, что именно наше предприятие «Россельхозбанк» пригласил участвовать в этом проекте. Хорошая идея – свести на одной платформе производителей натуральных фермерских продуктов с покупателями напрямую, без наценок перекупщиков и расходов на логистику. Мы с интересом следили за его развитием и знаем, что организаторы собирают на площадке «Свое родное» именно тех производителей, качеству товаров которых доверяют, – говорит Кристина Романовская, генеральный директор ПХ «Лазаревское».

По ее словам, цифровой сервис «Свое родное» станет для предприятия дополнительным каналом сбыта, повысит узнаваемость продукции, произведенной ПХ «Лазаревское» за пределами Тульской области, а также позволит увеличить количество оптовых покупателей. В отличие от небольших фермерских хозяйств ПХ «Лазаревское» – предприятие полного цикла, активно развивает собственную сеть магазинов под брендом «Лазаревская лавка» и инвестирует в современные цифровые технологии. В частности, сейчас готовится к запуску собственный интернет-магазин, в котором будет представлен полный ассортимент продукции ПХ «Лазаревское».

– Инициатива «Россельхозбанка» поможет фермерам, не имеющим таких возможностей, выйти на свою целевую аудиторию, и в конечном итоге выиграют все, как производители натуральных продуктов, так и покупатели, заботящиеся о здоровом питании, – считает Кристина Романовская. – После запуска интернет-магазина «Лазаревская лавка» покупатели, приобретающие продукцию ПХ «Лазаревское» на этом маркетплейсе, смогут там же заказать и его доставку на дом. Возможность оформить доставку до конечной точки позволит снизить затраты и расширить ассортимент небольшим оптовикам – частным предпринимателям и владельцам небольших магазинов в Туле и области, которые хотели бы торговать натуральными продуктами, произведенными ПХ «Лазаревское».

Пандемия лишь ускорила внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, ведь торговать онлайн выгодно, даже когда нет локдаунов и ограничительных мер. За последние полтора года удобство покупок на маркетплейсах оценили и жители Тульской области, поэтому наша задача как производителей – обеспечить покупателям все варианты обслуживания, начиная от собственных лавок до точек в торговых центрах и бесконтактной доставки.

справка Myslo

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области, в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 28 продуктовых магазинов под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудятся 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Туле на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (пр. Ленина, 85).

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