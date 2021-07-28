ПХ «Лазаревское» вышло на маркетплейс «Свое фермерство» от «Россельхозбанка»

Эта онлайн-платформа станет для предприятия дополнительным каналом сбыта и позволит увеличить количество оптовых покупателей фермерской продукции собственного производства.

Племенное хозяйство «Лазаревское» приняло участие в пилотном проекте «Свое родное» – маркетплейсе, организованном на платформе «Свое фермерство», объединяющей цифровые сервисы «Россельхозбанка» для сельского хозяйства. Сейчас на этой онлайн-площадке уже размещено более 90 позиций продукции собственного мясокомбината ПХ «Лазаревское» – вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, деликатесы, сосиски и сардельки, а также полуфабрикаты и охлажденная кулинария.



На фото: Кристина Романовская.

– Это первый опыт работы ПХ «Лазаревское» на маркетплейсе, и мы гордимся, что именно наше предприятие «Россельхозбанк» пригласил участвовать в этом проекте. Хорошая идея – свести на одной платформе производителей натуральных фермерских продуктов с покупателями напрямую, без наценок перекупщиков и расходов на логистику. Мы с интересом следили за его развитием и знаем, что организаторы собирают на площадке «Свое родное» именно тех производителей, качеству товаров которых доверяют, – говорит Кристина Романовская, генеральный директор ПХ «Лазаревское».

По ее словам, цифровой сервис «Свое родное» станет для предприятия дополнительным каналом сбыта, повысит узнаваемость продукции, произведенной ПХ «Лазаревское» за пределами Тульской области, а также позволит увеличить количество оптовых покупателей. В отличие от небольших фермерских хозяйств ПХ «Лазаревское» – предприятие полного цикла, активно развивает собственную сеть магазинов под брендом «Лазаревская лавка» и инвестирует в современные цифровые технологии. В частности, сейчас готовится к запуску собственный интернет-магазин, в котором будет представлен полный ассортимент продукции ПХ «Лазаревское».

– Инициатива «Россельхозбанка» поможет фермерам, не имеющим таких возможностей, выйти на свою целевую аудиторию, и в конечном итоге выиграют все, как производители натуральных продуктов, так и покупатели, заботящиеся о здоровом питании, – считает Кристина Романовская. – После запуска интернет-магазина «Лазаревская лавка» покупатели, приобретающие продукцию ПХ «Лазаревское» на этом маркетплейсе, смогут там же заказать и его доставку на дом. Возможность оформить доставку до конечной точки позволит снизить затраты и расширить ассортимент небольшим оптовикам – частным предпринимателям и владельцам небольших магазинов в Туле и области, которые хотели бы торговать натуральными продуктами, произведенными ПХ «Лазаревское».

Пандемия лишь ускорила внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, ведь торговать онлайн выгодно, даже когда нет локдаунов и ограничительных мер. За последние полтора года удобство покупок на маркетплейсах оценили и жители Тульской области, поэтому наша задача как производителей – обеспечить покупателям все варианты обслуживания, начиная от собственных лавок до точек в торговых центрах и бесконтактной доставки.

справка Myslo

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области, в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 28 продуктовых магазинов под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудятся 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Туле на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (пр. Ленина, 85).