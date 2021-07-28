Администрации Кимовска дали 4 месяца на устранение свалки

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В Кимовске районная прокуратура направила в суд исковое заявление в адрес администрации, которая длительное время не могла ликвидировать свалку, расположенную около дома №17 по улице Октябрьской.

Несмотря на то, что свалка крупногабаритных отходов находится там довольно давно, администрация не находила времени, чтобы ее ликвидировать. По мнению прокуратуры, бездействие администрации ведет к причинению вреда окружающей среде и нарушению конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Данные обстоятельства и послужили причиной обращения в суд.

Согласно решению суда, администрация обязана ликвидировать свалку до 1 декабря текущего года.