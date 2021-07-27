Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 143 случая заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 143 случая коронавируса, 55 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 46 841 житель региона, 40 870 вылечились, 2410 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 13:22, 27 1030 -3
вчера, в 11:20, 74 1505 -3
25 июля, в 11:33, 40 2431 -7
24 июля, в 11:32, 194 2277 -9
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