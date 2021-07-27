Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 143 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 143 случая коронавируса, 55 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 46 841 житель региона, 40 870 вылечились, 2410 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: