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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 143 случая заболевания и 8 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 143 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 143 случая коронавируса, 55 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 46 841 житель региона, 40 870 вылечились, 2410 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:52 +1
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